В какой-то момент ребенок смог позвонить в полицию и попросил о помощи

Фото сгенерировано Алиса AI

Родитель-мучитель держал на цепи своего 10-летнего сына – такие были представления у мужчины о методах «воспитания». В какой-то момент мальчик добрался до телефона и попросил полицию спасти его.

Жуткая история произошла Кемеровской области. Об отце-садисте пишет канал BAZA. Полицейские приехали проверить сообщение от ребёнка и в итоге увезли родителя в отделение.

По данным источника, 35-летниймужчина с июля по ноябрь 2026 года постоянно избивал сына ремнём и шнуром. Чтобы мальчик не мог выйти из дома, отец приковывал его металлической цепью к крепежу в полу квартиры – цепь надевал ребенку на ногу. Кроме того, он закрывал сына в багажнике своего автомобиля и угрожал расправой.

В какой-то момент, когда мучитель в очередной раз в «воспитательных целях» посадил мальчика на цепь, ребёнок смог достать телефон и позвонил в полицию.

В отношении отца возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетнего. Суд отправил мужчину под стражу, а мальчика вместе с 8-летним братом забрали из семьи – сейчас дети находятся в социальном учреждении.