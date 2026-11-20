Единовременная выплата в связи с рождением ребенка составляет от 32,7 до 39,8 тыс. рублей

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Более 2000 семей в Карелии в этом году получили единовременное пособие при рождении ребенка. Общая сумма выплат превысила 70,6 млн рублей, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Выплату предоставляют семьям независимо от уровня дохода. В Карелии размер пособия составляет от 32,7 тысяч до 39,8 тысяч рублей в зависимости от района проживания. Выплату ежегодно индексируют. Ее получают как работающие, так и неработающие родители.

Работающим родителям пособие предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений о регистрации новорожденного. Тем, кто не работает, нужно подавать заявление. Обратиться за выплатой может только один из родителей в течение 6 месяцев с рождения ребенка.