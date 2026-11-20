Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в грабеже в Петрозаводске

Фото: МВД по РК

В полицию Петрозаводска поступило заявление от сотрудника гипермаркета, где неизвестный мужчина похитил товары стоимостью почти 1,5 тысячи рублей.

Полицейским удалось установить, что к преступлению причастен 31-летний житель Кеми, который приехал в карельскую столицу в командировку.

По данным МВД по РК, мужчина взял багет, креветки, сыр и колбасу и прошел на кассу самообслуживания. Из всех товаров он пробил только багет, а остальные товары попытался вынести из магазина без оплаты, но его остановил сотрудник службы безопасности. На требование вернуть товар гость Петрозаводска не среагировал и убежал.

За содеянное кемлянину грозит до четырех лет лишения свободы.