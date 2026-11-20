Ранее имевший проблемы с законом житель Петербурга оказался поклонником моды

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Книгу стоимостью почти 12 тысяч рублей попытался похитить из магазина житель Санкт-Петербурга, но потерпел фиаско.

Злоумышленника заинтересовало иностранное издание с архивом всех подиумных коллекций, созданных одним из модных домов. Он спрятал книгу под куртку и попытался покинуть Дом книги, но на выходе его «приняли» сотрудники Росгвардии.

Наряд оперативно прибыл на место происшествия после срабатывания тревожной сигнализации, кнопку которой нажал бдительный сотрудник торговой точки.

Книгу изъяли, а ее похитителя, ранее уже привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, доставили в отдел полиции, сообщает «Деловой Петербург».