Чиновники в Кондопожском округе потребовали переделать ограду на могиле и вызвали гнев в соцсети

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

На кладбище в Кондопожском округе установили ограду с нарушением, местные власти потребовали все устранить.

17 ноября на кладбище в районе села Кончезеро зафиксировали установку ограды на могиле с превышением размеров. В администрации пояснили, что размер участка, выделяемого для захоронения, составляет 2,5 × 2,5 метра с учетом подзахоронения близкого родственника. А ограду ставят строго по размеру участка. Памятники, ограды, цветники, цоколи устанавливают или меняют на новые только, заручившись разрешением администрации. Самовольно ставить конструкции нельзя.

Чтобы ничего не нарушать, нужно обращаться в администрацию Кондопожского округа со свидетельством о смерти.

Тех, кто допустил самозахват территории на городском кладбище в районе Кончезера, попросили обратиться в администрацию за разрешением на установку ограды и устранить нарушения.

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Просьба кондопожских чиновников возмутила некоторых пользователей «ВКонтакте». Их призвали быть человечнее, самим выходить на родственников усопших, а не размещать снимки.

«Что то, как про дорогу к покойным, на кладбище на улице Кондопожской, опять тишина. Часть засыпали, а но остальную, как обычно денег нет!»

«О живых людях так бы переживали! Ну хоть усопших оставьте в покое. Разберитесь сначала со всеми проблемами в черте города».

«Когда администрация делом займется!? Уж и до покойников добрались!»