Мальчика убило током в Новокузнецке

Фото "Петрозаводск говорит"

В Новокузнецке 11-летний мальчик залез на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Кемеровской области.

По данным СК, вечером 18 ноября подросток гулял с друзьями и решил сделать селфи. Он забрался на трансформаторную подстанцию и получил удар током. Прибывшие на место врачи ничего сделать уже не смогли - школьник скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге подросток положил на железнодорожные рельсы монету и оказался в полиции.