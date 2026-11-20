Выпавший снег в городе растает в грядущие выходные

фото «Петрозаводск говорит»

Зима ненадолго заглянула в карельскую столицу. Выпавший снег растает в выходные, а на смену небольшому морозу придет потепление. Это следует из прогноза, представленного ЕДДС.

21 ноября в Петрозаводске ветер будет дуть с юго-востока, будет пасмурно. Температура воздуха установится в пределах +2, +5 градусов. Ожидается снег с дождем.

В воскресенье в столице Карелии снова будет серо за окном, но ветер сменит направление на западное, юго-западное. Температура воздуха установится в пределах +1, +3 градусов, пойдет снег с дождем.