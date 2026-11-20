В Санкт-Петербурге полиция задержала ребенка из-за шалости на железной дороге

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток был задержан за то, что положил монету на рельсы. Об этом сообщает транспортная полиция по Северо-Западу.

По данным ведомства, вечером 19 ноября молодой человек решил провести эксперимент на одной из железнодорожных станций в Северной столице. Он спрыгнул на пути и положил на рельсы монету номиналом 10 рублей. Когда юноша забрался обратно на платформу, его уже встречали стражи порядка.

Транспортным полицейским подросток объяснил, что хотел посмотреть, что станет с монетой после того, как по ней проедет поезд. О том, что он подвергает опасности жизни людей, юноша не подумал.

Родителям молодого человека был выписан протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

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