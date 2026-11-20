Россиянам рекомендовали класть будильник в другой конец комнаты

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Утром так хочется подольше поспать. Чтобы отсрочить пробуждение, нередко россияне ставят будильник на несколько временных отметок, и, как правило, утром сбрасывают срабатывающие сигналы. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с aif.ru рассказал о вреде такой тактики.

По словам специалиста, в этой ситуации сон получается рваным и поверхностным, а пробуждение — менее приятным: человек выходит из состояния отдыха уже разбитым.

Кудинов рекомендовал класть телефон или будильник подальше от себя, например, на другой конец комнаты. В этом случае, чтобы его выключить, придется проснуться и встать с кровати.