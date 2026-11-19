Жители Питкяранты пожаловались на нашествие грызунов

Фото сгенерировано Алиса AI

В Питкяранте жители все чаще жалуются на мышей, которые, по их словам, добрались уже и до квартир. Поводом для обсуждения стала публикация Оксаны Ивановой в сообществе «Подслушано в Питкяранте», где одна из горожанок рассказала, что после ночной смены обнаружила у себя дома мышь.

«Живу на пятом этаже и, придя сегодня утром со смены, обнаружила мышь в квартире. Скажите. пожалуйста, у меня одной такое чудо? Или как? Как боретесь?» – спрашивает автор поста. Публикация в соцсети быстро вызвала отклик у жителей Питкяранты. Люди пишут, что проблема затронула не только один дом: похожие случаи отмечают на разных улицах и этажах.

Виктория Копий рассказала:

«По адресу: ул. Горького, 18, четвертый этаж. Это жесть: две недели на кухне со стороны улицы за окном мышка грызет что-то, ощущение, что это сидит бобер. И даже телевизор не слышно. Приходится открывать окно и стучать по карнизу. Хватает ровно на сутки: ровно в 18 ч. опять начинается сначала».

Ольга Зонова добавила, что в доме по адресу: ул. Гоголя, дом №7 такая же ситуация.

Некоторые комментаторы предлагают проводить дератизацию одновременно во всех домах, чтобы эффект был заметнее. Другие с иронией замечают, что лучше всех с мышами справляются кошки – и благодарят их за помощь. Судя по реакции горожан, мышиная тема для Питкяранты сейчас действительно очень острая.