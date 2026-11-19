Организаторы объявили предварительную регистрацию участников

Фото: Петрозаводск говорит

До открытия фестиваля «Зимние фонтаны – 2027» в Петрозаводске осталось чуть больше двух недель.

Популярное у горожан и любимое многими традиционное событие стартует 6 декабря.

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в 10:00 на Стартовой площади, в начале лыжной трассы. Об этом сообщили в Дирекции спорта карельской столицы и призвали готовиться к лыжному сезону: достать лыжи и спортивную форму.

С 23 ноября по 4 декабря участники могут зарегистрироваться с помощью электронного сервиса. Предварительная регистрация упрощает процесс получения или перерегистрации карточки участника во время регистрации, отметили организаторы, выразив надежду, что снег не подведет.

Также можно зарегистрироваться очно с 1 по 4 декабря с 10:00 до 17:00 в спортивном комплексе «Луми» на Неглинской набережной, 52. Перерыв – с 13:00 до 14:00.

Напомним, ранее петрозаводчане выбрали символ следующего фестиваля – по итогам голосования талисманом стала ласка.