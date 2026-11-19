В Беломорске завершилось рассмотрение дела о причинении средней тяжести вреда здоровью водителю грузовика

Фото: «Петрозаводск говорит»

В суде Беломорска назначили наказание водителю автопоезда, нарушившего Правила дорожного движения, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Подробности дорожного инцидента сообщили в паблике Беломорского районного суда.

По данным источника, в декабре прошлого года на федеральной автодороге водитель большегрузного автомобиля с полуприцепом не учел сложные погодные условия и при прохождении поворота допустил занос полуприцепа на «встречку». В попутном направлении двигался грузовой автомобиль, водитель которого получил телесные повреждения. Экспертиза установила, что был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Суд признал водителя автопоезда виновным и назначил административный штраф в размере 25 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.