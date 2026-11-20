Мошенники обманули жителя Кондопоги, пообещав солидный доход от инвестирования

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Полиция Кондопоги расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В результате преступления пострадал 50-летний местный житель, который перевел аферистам почти 1,5 млн рублей, сообщили в МВД по РК.

По данным источника, мужчина нашел в интернете объявление о легком заработке и оставил заявку. Вскоре с ним связался «менеджер» брокерской компании и рассказал о вариантах получить дополнительный доход. Таким способом оказались торги на бирже.

Кондопожанин открыл счет и стал инвестировать. Сначала это были собственные накопления, а затем кредитные деньги. Вывести обещанную прибыль мужчине не удалось, кроме того, куратор потребовал новых финансовых вливаний. В этот момент наш земляк догадался, что имеет дело с мошенниками.