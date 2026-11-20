В Петрозаводске появится Аллея Героев Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Первомайском районе Петрозаводска планируется создать Аллею Героев Карелии — патриотический маршрут, который объединит памятники героям Великой Отечественной войны, Афганистана и Северного Кавказа. Аллея свяжет воедино парк Мира и Лес Победы. Об этом проекте сообщили в паблике Петросовета.

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По данным источника, маршрут начнётся от Галереи Героев Советского Союза и пройдёт вдоль памятников «Сынам Карелии, погибшим в Чечне» («Колокол скорби») и «Солдатским матерям России», монумента «Защитнику Отечества» и мемориала «Чёрный тюльпан».

Памятники Герою России Александру Калинину и Герою Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргелову, памятник советским и российским воинам, павшим за Отечество, поклонный крест в память о героях Карелии, погибших в локальных войнах, а также храм во имя пророка Илии дополнят маршрут.

Планируется, что в будущем здесь будут проходить соревнования и уроки мужества.