Центр соцработы попытался обжаловать решение мирового судьи в Питкяранте

Фото: паблик Питкярантского городского суда

В суде Питкяранты завершилось рассмотрение апелляционной жалобы республиканского Центра социальной работы на решение мирового судьи по делу о компенсации расходов на капитальный ремонт, которую требовала местная пенсионерка.

По данным Питкярантского городского суда, в октябре 2023 года пожилой женщине-ветерану труда исполнилось 80 лет, и ей полагалась 100-процентная компенсация взносов на капитальный ремонт. Центр назначил ее только летом 2025 года, когда женщина сама обратилась с заявлением, и отказался делать перерасчет.

Мировой судья встал на сторону пенсионерки и признал отказ неправомерным, с этим выводом позже согласился апелляционный суд. Было отмечено, что центр располагал всеми необходимыми сведениями о пенсионерке, ее статусе и жилищных условиях, а значит, соцподдержку следовало назначить в беззаявительном порядке.

В итоге в пользу пожилой женщины взыскана компенсация расходов на оплату капремонта и более 7 тысяч рублей за расходы по оплате госпошлины.