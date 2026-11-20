О дорожном инциденте с пешеходом-нарушителем, которого в карельской столице сбила машина, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В четверг, 19 ноября, в 16.50 у дома № 7 на улице Мелентьевой 66-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате происшествия 85-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось о жесткой аварии в Петрозаводске, где автомобили раскидало по дороге.