Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и оказался под колесами авто

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

О дорожном инциденте с пешеходом-нарушителем, которого в карельской столице сбила машина, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В четверг, 19 ноября, в 16.50 у дома № 7 на улице Мелентьевой 66-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия 85-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о жесткой аварии в Петрозаводске, где автомобили раскидало по дороге.