Аферисты звонят кемлянам от имени местной администрации

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В Кемском округе участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят местным жителям, представляются сотрудниками администрации и приглашают прийти за подарками, грамотами, медалями или денежными выплатами.

За приглашением кроется попытка узнать персональные данные (ИНН, СНИЛС, паспортные данные или иную личную информацию), уточнили в паблике администрации округа.

Если звонок вызывает подозрения, то его стоит прекратить, такую рекомендацию дали власти округа местному населению.

Ранее в аналогичной ситуации оказались жители Сортавальского округа.