Спутник Земли будет казаться крупнее и ярче

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Если повезет с погодой, жители Карелии смогут наблюдать яркую и большую Луну на следующей неделе. Во время полнолуния, которое ожидается 24 ноября, спутник Земли будет ближе почти на 24 тысячи километров.

Благодаря сближению диск Луны будет казаться крупнее и ярче обычного, пишет РГ. Название «Бобровая Луна» связано с традициями коренных народов Северной Америки. За месяц до зимы бобры укрепляли жилища и делали запасы, мех их становился особенно густым.

В Европе ноябрьское полнолуние называли Морозным из-за наступления холодов, в славянской традиции встречалось название «Белая Луна», связанное с первыми снегопадами.

Следующее суперлуние ожидается в декабре.