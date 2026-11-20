Работы запланированы в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В ходе Прямой линии Главы Карелии особое внимание было уделено теме образования. Учитель истории и обществознания Ильинской средней школы Екатерина Иванова от имени педагогов, учеников и их родителей задала вопрос о сроках ремонта школы.

По словам руководителя региона, Ильинская школа стала победителем конкурсного отбора и получит субсидию из федерального бюджета на капитальный ремонт. Совокупный объём финансирования с учётом средств федерального и регионального бюджетов - свыше 108 миллионов рублей Модернизацию проведут в течение одного года — все работы завершат в 2028 году.

Артур Парфенчиков подчеркнул важность сохранения и обновления сельских школ.

В таких базовых для сельского хозяйства Карелии населённых пунктах Правительство региона должно максимально развивать и социальную сферу, и инфраструктуру. В 2022 году в Ильинском построили новый детский сад, а в прошлом году запустили современную амбулаторию со стоматологией,

– отметил Глава региона.

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Глава Карелии также сообщил, что в 2027 году капитальный ремонт пройдёт в 17 образовательных организациях республики, в их числе 5 объектов двухлетнего цикла (2026–2027 годы) и 12 объектов однолетнего цикла (2027 год). Работы охватят школы в Петрозаводске, Олонецком районе, а также в Беломорском, Кемском, Муезерском, Медвежьегорском, Сегежском и Сортавальском округах.

Добавим, Карелия признана одним из лидеров по реализации программы капремонта школ. Успехи республики отметил Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования партии «Единая Россия». В число лидеров также вошли Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Чечня, Московская, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Челябинская области и Севастополь.



