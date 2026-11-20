На дорогах могут появиться новые знаки для СИМ

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Минтранс предложил ввести в России новые дорожные знаки. Уже разработан проект изменений в ПДД.

В министерстве предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности. Ведомством предлагается три новых дорожных знака: «Зона запрета движения СИМ», «Велопереезд» и «Велопешеходный переход».

Предполагается, что управлять СИМ смогут лица не моложе 16 лет. Управляющий должен будет быть трезвым и не иметь пассажиров.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии купил ненастоящие права и попался инспектору.