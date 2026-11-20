МегаФон установил новое телеком-оборудование на Древлянке-7: сигнал теперь лучше проходит внутрь зданий, а интернет держит высокую скорость даже в вечерний час пик

Фото предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Скорость до 100 Мбит/с и более уверенный приём 4G внутри домов — результат установки нового оборудования. Заметнее всего это стало для тех, кто привык проводить вечера в сети: фильмы и сериалы теперь грузятся без заминок, онлайн-игры и видеозвонки близким идут стабильнее, а работать или учиться из дома стало спокойнее.

В оборудовании задействованы средние и высокие частоты — они помогают сигналу держать высокую скорость даже при большой нагрузке и уверенно проходить сквозь стены квартир. Кроме того, в микрорайоне улучшилась работа VoLTE: голос звучит максимально чисто, а интернет не обрывается во время разговора.

В этом году мы завершили большое обновление сети по всему Петрозаводску, а теперь продолжаем развивать покрытие в отдельных локациях. На Древлянке потребление трафика очень активное, и за первые недели по новому оборудованию прошло больше 3 тысяч часов звонков, а объём переданного трафика достиг 11 Тбайт,

— отметил директор МегаФона в Республике Карелии Михаил Бармотин.