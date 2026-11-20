В уборке карельских дорог зимой задействуют более 170 единиц спецтехники

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171 единицу спецтехники задействуют для зимнего содержания дорог в Карелии. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и тракторы со снегоочистительным оборудованием, рассказали в Упрдор «Северо-Запад».

Для обработки дорог заготовлено более 377 тыс. тонн противогололедных материалов. В Мурманской области для уборки дорог задействуют 115 машин, заготовлено около 100 тыс. тонн противогололедных материалов.

Технику проверили и перевели в режим круглосуточной готовности. Федеральные дорожники подготовили базы для хранения реагентов, стоянки для техники и помещения для отдыха и обогрева водителей.