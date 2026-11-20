Совет по вопросам равноправия и равенства Финляндии встал на сторону гражданки РФ

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Власти финского города Лиекса выплатят политическому деятелю Галине Паринг компенсацию в размере 1,5 тысяч евро за дискриминацию из-за её российского гражданства, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

По данным источника, женщину избрали председателем местной региональной организации и выдвинули в правление муниципальной компании. Узнав о российских корнях Паринг, организацию попросили заменить кандидата, никак не мотивировав данную позицию.

Партия не нашла юридических препятствий для работы россиянки в правлении и направила жалобу уполномоченному по вопросам равенства.