Жителю Сортавалы условный срок заменили на реальный

Фото: Петрозаводск говорит

Жителю Сортавалы ужесточили наказание: было условное – стало реальное. Мужчина нарушил порядок отбывания наказания, рассказали в прокуратуре Карелии. Прокуратура Сортавалы поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения местному жителю.

Как стало известно, 35-летний мужчина был признан виновным в разбое и получил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Однако с апреля по август этого года осужденный не соблюдал условия отбывания наказания: не приходил отмечаться в инспекцию, не пытался возместить моральный вред потерпевшему. А потом и вовсе подался в бега, тогда и был объявлен в федеральный розыск.

Злоумышленника задержали. Суд учел мнение прокурора, отменил мужчине условное осуждение и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы.

Постановление суда вступило в законную силу, осужденный направлен в исправительную колонию общего режима.