Беломорчанку привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложный донос

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В суде в Беломорске вынесли приговор местной жительнице по уголовному делу о заведомо ложном доносе. Подробности сообщили в паблике судебной инстанции.

По данным источника, женщина написала заявление о хищении с её банковского счёта денег, обвинив в преступлении иное лицо. «Потерпевшую» предупредили об уголовной ответственности за заведомо недостоверную информацию. Доследственная проверка в отношении «злоумышленника» показала, что он не совершал преступление.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 110 тысяч рублей.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.