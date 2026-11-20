С работой Законодательного собрания Карелии познакомились участники молодежного Движения Первых

Фото: Заксобрание РК

В парламенте республики состоялось заседание Совета Первых Петрозаводска при Председателе Законодательного Собрания, в которое входят ребята всех образовательных учреждений города.

Открывая встречу, Председатель Законодательного Собрания Карелии Лариса Подсадник подчеркнула значимость молодёжного движения в регионе. По её словам, Движение Первых в Карелии динамично развивается: реализует проекты в образовательной, спортивной и творческой сферах, ведёт активную патриотическую работу.

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Лариса Подсадник отметила открытость парламента для диалога с молодёжью и высоко оценила потенциал юных активистов.

Молодежь у нас потрясающая, креативная, интересная. Много идей, знаний и желания менять жизнь к лучшему. А когда есть инициатива — обязательно будет результат,

— отметила спикер.

Она также высказалась о важности преемственности, отметив, что Движение Первых может перенять лучшие традиции пионерии и комсомола.

Лариса Посадник подчеркнула, что многие идеи молодёжи ложатся в основу предложений и решений, влияющих на социально-экономическое развитие и жизнь в регионе. Руководитель парламента также рассказала о работе Законодательного Собрания, деятельности профильных комитетов и законотворческом процессе.

Особое внимание на встрече уделили теме лидерства.

Лидерство – это ещё и работа, его нужно уметь не только завоевать, но и удержать,

– отметила она.

В качестве примера сильного лидера она назвала Президента России Владимира Путина, выделив его способность детально разбираться в вопросах, убедительно аргументировать и твёрдо отстаивать государственную позицию.

Главу Карелии Артура Парфенчикова спикер парламента также охарактеризовала как яркого лидера: «Профессиональный, разносторонне образованный, умеет держать внимание аудитории. Считаю, что республике с ним повезло».

Среди лидеров молодёжной среды Лариса Подсадник выделила Алексея Бутенко (начальник Управления по молодёжной политике республики), Никиту Виноградова (председатель Совета регионального отделения Движения Первых) и Виталия Антипина (руководитель профкома ПетрГУ).

Председатель парламента пожелала активистам Движения Первых не останавливаться в развитии, быть целеустремлёнными и мудрыми, ставить перед собой амбициозные задачи и становиться лидерами, за которыми хочется идти.

Сегодня в Карелии работает 248 первичных отделений Движения Первых, 70 из них — в Петрозаводске. Отделения открыты на базе школ, колледжей, техникумов, вузов и учреждений дополнительного образования.