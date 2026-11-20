Почти 80% новых машин в России покупают в нейтральных цветах кузова

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Покупатели новых автомобилей в России в этом году предпочли нейтральную гамму – черный, белый и серый цвета, на которые пришлось 29%, 28% и 22% соответственно. Об этом сообщил «За рулем» замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников.

Добавить красок в жизнь решились оставшиеся 21% покупателей. 6,4% выбрали зеленый, 3,8% – серебристый, 2,6% – синий, 2% – красный. В числе менее востребованных оказались золотой, голубой, фиолетовый, оранжевый, коричневый и желтый.

Тяготеют к нейтральным цветам покупатели в премиальном сегменте. Сережников отметил, что среди Li Auto популярными оказались черный, серый и голубой.

В трейд-ине иная картина: лидирует серый, за ним идет черный, белый и синий.