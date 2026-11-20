Один фрукт защитит организм от инфекций и укрепит иммунитет

Фото: Петрозаводск говорит

Многим известна пословица «Яблоко в день – и врач не нужен». И сами врачи с этим соглашаются – полезно. Конечно, всегда есть нюансы плюс надо всегда и во всем знать меру. Но яблоки доступны круглый год, их цена приемлемая и они, что бы кто ни говорил, действительно, полезны.

А зимой яблоки помогают защитить организм от инфекций, поэтому специалисты советуют их есть ежедневно. Так, профессор и врач-гепатолог Дебби Шоукросс рекомендует так и делать. Ее слова изданию The Guardian приводит Lenta.Ru.

Яблоки богаты пектином, который поддерживает здоровье кишечной стенки, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет.

«Здоровый и разнообразный микробиом кишечника – важный союзник в борьбе организма с инфекциями»,

– цитирует издание эксперта.

Также источниками пектина и клетчатки профессор назвала груши, апельсины, морковь, сливы, вишню, абрикосы и персики. Помогает укрепить иммунитет и брюссельская капуста, в которой тоже много клетчатки, растительных соединений и витамина C, добавила она.