Пожарных в столице Карелии ночью подняли по тревоге

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Тревожной выдалась ночь у пожарных Петрозаводска – возгорание произошло в республиканском противотуберкулезном диспансере на улице Соломенской, 55. Огнеборцам позвонили в 03:17. На место происшествия выехали 24 специалиста и 9 единиц техники.

Из горящего здания были эвакуированы 29 человек, девять - спасли с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания, такие данные приводятся в сводке МЧС по РК за прошедшие сутки.

Огонь «съел» 2 квадратных метра площади.

Ранее 9 пожарных боролись с огнем в Сегеже.