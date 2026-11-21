Комнату матери и ребенка на автовокзале Петрозаводска признали лучшей в России

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Москве подвели итоги всероссийского отраслевого конкурса, организованного Минтрансом России. В одной из номинаций победителем была признана комната матери и ребенка на автовокзале Петрозаводска. Об этом сообщили в паблике «Карелавтотранс».

В комнате три помещения и отдельный санузел. Здесь оборудованы игровые и спальные зоны, установлены детские кроватки и пеленальные столики, есть места для кормления и подогрева детского питания. Комната бесплатная и работает ежедневно с 05:00 до 22:00.

По данным источника, в конкурсе приняли участие аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции, морские и речные вокзалы.