«Работодателей» обязали обеспечить прислуге пожизненную пенсию в Бразилии

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В Бразилии спасли домработницу, которая более 30 лет трудилась без зарплаты и отпуска и проживала в ужасных условиях.

В 1990-х годах женщина приехала в семью, и с тех пор в ежедневном режиме убирала дом, стирала, ухаживала за собаками. Она спала в комнате без вентиляции, а душ ей заменяло ведро с водой, пишет РИА Новости.

После освобождения домработницы «работодателей» обязали выплатить ей деньги за все годы эксплуатации и обеспечить пожизненную пенсию в качестве компенсации морального вреда.

Женщину передали социальным службам – ей обещали помочь с жильем и защитить.