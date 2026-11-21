В Бразилии спасли домработницу, которая более 30 лет трудилась без зарплаты и отпуска и проживала в ужасных условиях.
В 1990-х годах женщина приехала в семью, и с тех пор в ежедневном режиме убирала дом, стирала, ухаживала за собаками. Она спала в комнате без вентиляции, а душ ей заменяло ведро с водой, пишет РИА Новости.
После освобождения домработницы «работодателей» обязали выплатить ей деньги за все годы эксплуатации и обеспечить пожизненную пенсию в качестве компенсации морального вреда.
Женщину передали социальным службам – ей обещали помочь с жильем и защитить.