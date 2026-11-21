В воскресенье, 22 ноября, Карелию завалит снегом

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Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в воскресенье, 22 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно. В большинстве районов — умеренные, днем по южной половине местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах — налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, на юге ночью — западных направлений слабый. Температура воздуха -3,+2°С в течение суток.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренные, днем временами сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега. Днем — налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, днём северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха 0,+2°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.