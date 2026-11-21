Как продлить время работы телефона на морозе, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония

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С наступлением холодов владельцы смартфонов могут заметить, что устройства начинают быстрее разряжаться, а иногда неожиданно выключаются даже при достаточном уровне заряда.

Причина, по словам эксперта, в аккумуляторе: на холоде ему труднее отдавать энергию. Поэтому смартфон может отключиться раньше, чем заряд действительно закончится. Чаще всего с этим сталкиваются те, кто пользуется устройством уже несколько лет.

Чтобы телефон не подвёл в неподходящий момент, эксперт советует включать энергосбережение ещё до выхода из дома. Отключать всё подряд не нужно: достаточно, например, временно запретить приложениям обновляться в фоне и сократить время автоблокировки экрана до 30 секунд. Тогда дисплей будет гаснуть, как только вы перестанете им пользоваться, и заряд не уйдёт впустую.

Во время длительных прогулок старайтесь не держать экран смартфона включённым без необходимости. Например, если пользуетесь навигатором, лучше периодически сверяться с маршрутом, а не оставлять карту открытой на протяжении всей прогулки. Снимать фотографии на морозе можно, но от длительной видеосъёмки, особенно при низком заряде, лучше отказаться. Она требует больше энергии, а охлаждённому аккумулятору сложнее справляться с такой нагрузкой,

— объяснил Александр Джакония.

Ещё один способ сберечь заряд — не оставлять телефон на холоде надолго. Держите его во внутреннем кармане куртки, а не в сумке или рюкзаке, где он остывает быстрее.

Распространённая ошибка — взять с собой пауэрбанк, который всю ночь пролежал в машине или несколько часов провёл в холодном рюкзаке. Внешние аккумуляторы тоже плохо переносят мороз и отдают меньше энергии, чем обычно, поэтому носить их лучше в тепле, а не во внешнем кармане сумки.

Если телефон всё-таки выключился, не стоит включать его снова и снова. Возможно, он не разрядился до нуля, а просто слишком сильно остыл. В таком случае уберите устройство в карман и дождитесь, пока оно согреется: после возвращения в помещение индикатор может снова показать более высокий процент.

Самое главное — не пытаться ускорить процесс. Иногда смартфон кладут на батарею отопления или начинают греть феном, но так делать не стоит. Устройство должно согреться постепенно. С зарядкой тоже лучше не торопиться: сначала дайте телефону вернуться к комнатной температуре,

— добавил эксперт МегаФона.

Если же смартфон регулярно выключается на морозе даже при небольшом похолодании, дело может быть не только в погоде. Возможно, аккумулятор изношен и его пора менять. Проверить состояние батареи можно в настройках многих современных смартфонов, а при необходимости — обратиться в сервисный центр.