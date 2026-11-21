Суд в Карелии взыскал с дроппера деньги как неосновательное обогащение

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В суде Костомукши завершилось рассмотрение гражданского дела о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения в размере 199 тысяч рублей. Добивалась справедливости местная жительница, ранее обманутая мошенниками.

По данным Костомукшского городского суда, неизвестный во время телефонного звонка ввел женщину в заблуждение, и она перевела 199 тысяч рублей на банковский счет, принадлежащий ответчику.

Суд установил, что стороны не договаривались о переводе, а ответчик не смог доказать, что получил деньги в качестве дара или благотворительности. В результате суд обязал дроппера взыскать всю сумму, заявленную к возврату.