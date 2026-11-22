В Пряжинском районе фатально столкнулись две легковушки

Фото: Петрозаводск говорит

В воскресенье в Пряжинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в региональном МВД.

Сегодня, 22 ноября, в 8:30 недалеко от поворота на Святозеро (автодорога Кола, 354 км) столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Нивой».

Сообщается, что водитель иномарки погиб на месте, водитель отечественной машины госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение легкового транспорта. Движение грузового транспорта в настоящее время затруднено на этом участке дороги.