В воскресенье в Пряжинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в региональном МВД.
Сегодня, 22 ноября, в 8:30 недалеко от поворота на Святозеро (автодорога Кола, 354 км) столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Нивой».
Сообщается, что водитель иномарки погиб на месте, водитель отечественной машины госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение легкового транспорта. Движение грузового транспорта в настоящее время затруднено на этом участке дороги.