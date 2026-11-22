В 30% населенных пунктов республики негде купить лекарства

Фото: Петрозаводск говорит

В республике треть населенных пунктов выживают без элементарной, но жизненно необходимой помощи – там нет аптек, и люди не могут купить ни йод, ни бинт, ни средства от простуды, ни... Список можно продолжать, жители вынуждены ездить за препаратами в соседние населенные пункты или райцентр.

В Карелии в 30% отсутствуют аптеки и медицинские организации, имеющие право продавать в розницу лекарственные препараты. В этих деревнях не работают и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность. Об этом пишет РБК.

Сейчас Карелия вошла в эксперимент по продаже лекарств в мобильных аптеках. Две аптечные организации республики будут выезжать с лекарствами в деревни и поселки, даже самые малочисленные, где нет аптек. Ранее сообщалось, что таких населенных пунктов в Карелии около 300.

Аптеки на колесах будут продавать наиболее востребованные медикаменты и препараты под заказ. Но под запретом окажутся сильнодействующие психотропные и наркотические препараты, прекурсоры, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты; лекарства, которым нужны особые условия хранения, препараты с содержанием спирта более 25%.

Эксперимент мобильных аптек продлится до 2029 года.

В проект вошли Нижегородская и Курская области, а также Краснодарский край, уточняет РБК.