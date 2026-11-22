ВТБ в Карелии сообщает отчетные данные по рынку розничного кредитования. На брифинге, посвященном открытию нового флагмана банка в Петрозаводске, управляющая ВТБ Ася Дурягина сообщила о сдержанных темпах роста кредитования в РК

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По словам спикера, ставка ЦБ пока еще на сравнительно высоком уровне, а денежно-кредитная политика регулятора строгая, в том числе, чтобы не допустить перекредитованности населения.

В составе кредитного портфеля ВТБ в Карелии преобладает ипотека – около 12 млрд рублей по итогам 3 кварталов года.

С начала 2026 года банк в регионе выдал около 1,3 млрд рублей ипотечных кредитов, показав прирост и по числу сделок, и по объему выданных средств. Около половины выдач по-прежнему за государственной программой семейной ипотеки, этот показатель не менялся с аналогичного периода прошлого года. Планируемое изменение условий госпрограммы с 1 октября вызвало краткий скачок спроса в сентябре, но в целом по году можно говорить о сохранении стабильного числа сделок по «семейке» в Карелии.

Ранее сообщалось, что после обновления условий семейной ипотеки структура выдач по стране заметно изменилась. Доля сделок в Москве, Санкт-Петербурге и их областях сократилась до трети от общего объёма против почти половины в начале осени, а в ряде регионов спрос вырос.



