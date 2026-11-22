Город пережил очередную массированную атаку вражеских дронов

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Мощные взрывы в Воронеже гремели всю ночь, угроза удара сохранялась до утра, рассказало местное сетевое издание «ВОРОНЕЖ1.ру».

Сильнейшие взрывы горожане услышали еще накануне вечером, до того, как раздались сирены, предупреждающие об угрозе атаки БПЛА. Примерно в час ночи прогремела новая серия сильных взрывов. Кроме ПВО, похоже, работали мобильные огневые группы, так была слышна пулеметная стрельба, сообщил источник, .

Отбой воздушной тревоги объявили в 06:07. Угроза удара дронов в Воронеже и пяти ближайших районах, по данным МЧС, действовала около девяти часов.

В 06:50 отменили опасность атак во всей области. Как сообщил губернатор Александр Гусев, в небе над Воронежем и некими двумя районами уничтожили 23 беспилотника. Жители, предварительно, не пострадали.

Однако обломки БПЛА упали на крышу частного дома в Воронеже, также были повреждены два легковых автомобиля. В пригороде были выбиты стекла в одном из частных домов и пострадала хозпостройка.

На местах работают оперативные службы.