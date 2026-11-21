2027 год пройдёт под знаком Огненной Козы – в тренде красный цвет и теплые оттенки

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До Нового года остается 40 дней. Есть еще время подготовить подарки, продумать праздничное меню и определиться с нарядом. По китайскому календарю 2027 год пройдёт под знаком Огненной Козы (или Овцы). В китайской традиции Коза — это доброта, миролюбие и гармония.

Задобрить «хозяйку» года и привлечь удачу помогут подобранные цвета в одежде.

Для новогоднего торжества подойдут и яркие, и теплые оттенки в одежде, уточняет Общественная служба новостей.

В китайской культуре красный символизирует радость и благополучие, а поскольку 2027 год – это стихия Огня, то смело можно выбирать одежду в красных оттенках – алый, бордовый, рубиновый. Золотистые и бронзовые детали отлично дополнят праздничный образ, а одежда в аналогичных цветах также будет соответствовать гамме праздника.

Изумрудный, оливковый и хвойный — станут отличной альтернативой ярким цветам, но помогут остаться в цветовой гамме года.

Быть в тренде также поможет одежда молочных и бежевых и кремовых оттенков, шоколадных и терракотовых цветов.