Старинное предприятие с историко-культурным статусом уйдет с молотка в Белоруссии

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За 225 белорусских рублей (около $75 по курсу Нацбанка республики) выставлен на продажу комплекс зданий бывшего спиртзавода, где в начале ХХ века работал выдающийся белорусский поэт и писатель Янка Купала, пишет ТАСС.

Объект имеет статус историко-культурной ценности. Комплекс (двухэтажный корпус спиртзавода 1890 года постройки, трехэтажный склад, одноэтажный зерносклад и здание бывшей молочной, спиртохранилище) расположен в Витебской области примерно в 206 км от Минска.

Сообщается, что новый владелец получит в аренду земельный участок площадью свыше 1 га, но победителю торгов предстоит предпринимать усилия по сохранению памятника архитектуры, что требует законодательство.