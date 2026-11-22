Спасатели сообщили подробности дорожной трагедии в Пряжинском районе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пряжинские пожарные привлекались для ликвидации последствий страшного ДТП, в котором сегодня, 22 ноября, погиб человек. Подробности смертельной аварии с участием двух легковушек рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Сегодня, 22 ноября, в 08:25 спасатели получили информацию о лобовом столкновении двух автомобилей на 354 километре трассы «Кола». Напомним, по предварительным данным полиции, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Нивой».

Для ликвидации последствий ДТП выезжали пожарные поселка Пряжа, сотрудники полиции и медики.

Прибывшие огнеборцы отключили аккумуляторы и деблокировали пострадавшего из автомобиля «Нива» и погибшего из автомобиля Opel.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

В ДТП один человек погиб и пострадали два человека. Пострадавших отвезли в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Прокуратура подключилась к установлению обстоятельств происшествия и проводит проверку по факту ДТП в Пряжинском районе. По итогам проверки надзорное ведомство примет решение.

Ранее сообщалось о том, что водитель иномарки погиб на месте, а полиция опубликовала кадры с места ДТП со смертельным исходом.