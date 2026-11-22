Официальный ж/д переход калечит людей в карельской столице

Иллюстративное фото сгенерировано Алиса AI

Петрозаводчане в очередной раз пожаловались на травмоопасный железнодорожный переход в Сулажгоре. Горожане уже не первый раз обращаются к РЖД.

Пока ни мольбы, ни гнев горожан не изменили ситуацию – люди возмущены и недовольны, так как оставленный «ради безопасности» переход через пути на ул. Новосулажгорская, по мнению жителей, не позволяет им спокойно, безопасно и без нервов преодолеть препятствие.

С приходом холодов и неустойчивой погоды, когда плюс меняется на минус и идут осадки, все дорожные покрытия становятся скользкими. А если подмерзшую дорогу не посыпать, то тут и до травм недалеко. Информация о первых упавших на переходе появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

В пятницу, 20 ноября, там утром упала девушка, причём упала сильно, на спину, от помощи она отказалась, но ведь последствия могут проявиться спустя время, сообщили в источнике.

«Вы когда начнёте содержать официальный жд переход на ул. Новосулажгорская в нормальном состоянии? Закрывая проход на Достоевского, вы твердили, что это ради нашей безопасности, ходить там опасно и т.д. А по официальному переходу безопасно?»,

– возмущаются авторы поста.

«Сейчас ночью подмораживает, утром преодолеть переход проблематично, вы же там понаделали склонов и горок, а посыпать, естественно, не считаете нужным»,

– уточнили горожане.

Людям было небезопасно ходить по этому участку летом, а тем более сейчас, когда то дождь пойдет, то подморозит.

Image Фото: Скриншот страницы паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

Всё лето жители обращались в РЖД, звонили по указанным в комментариям телефонам, что оказалось бесполезно, как отметили в Сети.

«Вы ждёте несчастных случаев? Начните уже выполнять свои обязанности, не так уж много жд переходов у нас в городе!»

– призвали петрозаводчане.