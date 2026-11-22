В понедельник, 23 ноября, водителей Петрозаводска ждут массовые проверки. Об предстоящем рейде «Контроль трезвости» предупредила Госавтоинспекция карельской столицы.
Проверки проводятся для профилактики ДТП с участием нетрезвых автомобилистов, отметили в дорожной полиции.
По данным ГАИ, за 10 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 11 человек получили травмы.
Инспекторы попросили горожан сообщать о нетрезвых водителях.