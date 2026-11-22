Техничка подобрала непонятный предмет, и он взорвался у нее в руках

Фото: Петрозаводск говорит

Чудовищное происшествие, в результате которого женщина стала инвалидом, случилось в одном из торговых центров Мурманска. Об инциденте сообщил канал BAZA.

По данным источника, пострадала 69-летняя уборщица. Приняв за игрушку некий предмет, она подобрала его на парковке у торгового заведения на Кольском проспекте в Мурманске. Устройство взорвалось, и женщина лишилась пальцев.

Уточняется, что работница торгового центра нашла непонятный предмет – он был похож на запал от гранаты. Пенсионерка решила, что это игрушка, и понесла находку в подсобку. Находка сдетонировала прямо у женщины в руках.

Пострадавшую госпитализировали: врачам пришлось ампутировать три пальца, также была повреждена ещё одна фаланга.