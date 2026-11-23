Республика обогнала средний показатель по стране по уровню доходов

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Среднедушевые доходы жителей Карелии во втором квартале 2026 года составили 79,5 тысячи рублей в месяц. В рейтинге регионов по доходам населения, составленном аналитиками РИА «Новости», республика расположилась на 17 месте.

В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Последние строчки занимают Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Тыва.

Соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Карелии находится на уровне 2,87. У лидера Ямало-Ненецкого автономного округа со среднедушевым доходом в 192,2 тыс.рублей – 6,28.

В основе рейтинга - соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Показатель учитывает покупательную способность в регионах с поправкой на локальные цены. Согласно данным Росстата, среднедушевые доходы в России во втором квартале 2026 года составляли 76,7 тыс. рублей в месяц, что на 5 тысяч рублей выше показателя аналогичного периода 2025 года.