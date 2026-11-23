В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 23 ноября в 2006 году

фото стопкадр

В Карелии ровно 20 лет назад собирались строить новые современные суда для изучения Арктики и Ледовитого океана. Ведущие российские ученые поддержали проект, предложенный специалистами нашей республики. Они согласились с тем, что в Карелии хорошая сырьевая база и колоссальный опыт проектирования деревянных судов.

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Если раньше, изучая Арктику и Ледовитый океан, ученые жили и работали на огромных льдинах и ледоколах, то теперь они считали, что пришло время пересесть на новые экономичные суда. К такому выводу пришли в Петрозаводске еще в середине 90-х, и вот эту идею поддержали ведущие ученые России. Тем более, в нашей республике для изготовления таких судов или «станций», как их называли, все было предусмотрено. А в работе ученых такие суда будут незаменимы.

«Дрейфующие станции на льдинах – одноразовые конструкции, а наши корабли – это арктические челноки, которые могут многократно использоваться. Он ложится в дрейф, вмерзает в льдину, течение его выносит со временем из океана, и дальше он снова может запускаться»,

- отметил Виктор Дмитриев, президент клуба «Полярный Одиссей».

У них не было аналогов в мире. И еще – такие станции не наносят вреда экологии. Журналистам показали чертежи. У судов длиной в 50 метров будет несколько палуб, кают и лабораторий – все для отдыха экипажа, даже сауна и русская баня. А главное – все необходимые условия для исследования Арктики и Ледовитого океана.

«Полностью изучение и контролирование всех погодных условий, надводных и подводных условий, замеры дрейфа льда, физики льда, изучение всего поведения рыбных ресурсов»,

- перечислил Александр Исаев, главный конструктор проекта.

В первой партии собирались построить три судна, а работы доверить специалистам завода «Авангард». Деньги на эти цели авторы проекта планировали получить из федерального бюджета. Если все будет складываться удачно, то первое судно хотели бы спустить на воду уже в 2008 году. Одновременно с этим, считали ученые, можно будет говорить о возвращении России в Арктику и очередном шаге вперед российской науки.

***

В самом начале ноября в Петрозаводске в 2006 году неожиданно наступила зима: пару дней шел такой обильный снегопад, что коммунальщики не успевали убирать улицы и дворы. И вот – так же неожиданно пришла «весна», что опять вызвало аврал. Чиновники мэрии сами на планерке возмущались состоянием проспекта Ленина и площади Гагарина (на других улицах, видимо, они бывают редко). Главный вывод, который сделали чиновники – увеличился травматизм и уменьшилась уверенность в том, что власти способны содержать город в порядке.

В палату травматологии горбольницы поступило двое новеньких. Обе истории – как под копирку. Шли, поскользнулись, упали, очнулись… как в фильме.

«Шла на работу, у нас у общежития строят коттеджи, дорога вся перерыта. И я упала. И не могла встать, даже ногу не могла поднять»,

- рассказала пострадавшая Ирина Тураева.

А другая пациентка упала не сама – ей «помог» мужчина. Он поскользнулся и упал на нее. Потом встал, отряхнулся и ушел. А она теперь в больнице. «Обычно гололед нам прибавляет работы, - признался заведующий травматологией Олег Юрьян. – В воскресенье обратилось трое больных – падения на улице».

В городском травмпункте тоже аншлаг. Кто-то покалечился на выходных, но к врачам обратиться не спешил. Но все равно пришлось.

«Я осторожно шла! И все равно навернулась. Скользко. Не могу ни кашлянуть, ничего. Только сегодня решила прийти сюда», - пожаловалась пожилая женщина. Врачи травмпункта, повидавшие всякого, все же утверждали, что народ стал умнее и осторожнее – по пустякам на улицу в гололед не выходит.

«Мы ожидали, что много будет. На самом деле оказалось, что немного»,

- признался Георг Хачатурян, врач-травматолог.

Но они все же были. И причины для врачей были очевидны: все эти поломанные ноги – следствие работы коммунальной службы. Например, скалывающий лед на тротуаре Мишель Антонович отвечал за территорию вокруг аптеки на ул.Фролова. Выходные ему были положены, как и всем людям. Но в субботу и воскресенье ему пришлось работать – посыпать песком дорожки, крыльцо аптеки. Он сказал: «А это мое желание личное. Мне самому хочется, чтобы вот сейчас убрать. Чем потом лишнее время тратить, убирая все».

В целом город убирали тогда 624 дворника. Плюс дворники учреждений и ТСЖ. Все они, как утверждало Управление жилищного хозяйства, в выходные работали в усиленном режиме. Минимум три раза в день требовалось подсыпать песок. Тем не менее, считалось, что дворников в городе не хватает процентов на сорок. Специалисты говорили, что на предлагаемых условиях нет желающих работать. Тем более в трудный зимний период. А чтобы поднять дворникам зарплату, нужно поднять плату за жилье – подсчитали в системе ЖКХ. То есть опять за все в ответе население. Но горожане давно заметили – от того, что квартплата повышается, улицы почему-то чище не становятся.

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Один из старейших факультетов Карельского педагогического университета – физико-математический – отметил в 2006 году 75-летний юбилей (он был ровесником вуза). Тогда на физмате училось более пятисот студентов. А в 1931 году на первый курс было принято 48 человек. «Сладкая каторга» - так окрестили учащиеся процесс учебы на одном из самых сложных факультетов вуза.

Бориса Кондратьевича Игнатьева на факультете знали все. Для него университет стал вторым домом. Он в 1964 году окончил вуз и прошел путь от старшего лаборанта до доцента кафедры физики. По его мнению, университет доказал, что является одним из лучших.

«Многое, конечно, изменилось на факультете. Во-первых, большая компьютеризация. Мы же этим не занимались в свое время, компьютеров тогда не было. Считали на логарифмических линейках, а не на калькуляторах. В этом смысле изменилось очень многое. А студенты… как были студентами, так и остались. И чем хороша работа преподавателя? Вечный студент! Вот я вечный студент!»

На факультете преподавали почти 50 педагогов. В канун юбилея многие из них получили награды. А будущие светила науки имели в тот день возможность еще раз доказать, что физики в душе настоящие лирики: студенты устроили для своих преподавателей концерт.

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Таким было 23 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности