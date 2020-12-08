Петрозаводчане срочно припоминали способы, как не упасть на льду

На улицах Петрозаводска ровно 20 лет назад был то мороз, то оттепель. А стало быть на дорогах появился гололед. В гардеробе травмпункта вешалки были забиты битком. Более 900 пострадавших от гололеда обратились за помощью за три недели. За трое суток с ушибами и переломами сюда пришли 322 человека. Для сравнения — в августе в те же дни — на 100 меньше. Сезонная активность этой лечебницы закономерна. Сотрудники травмпункта пожаловались, что улицы чистят и посыпают песком плохо, народ себе позволить хороший «трактор» на подошву не может, а бегать по городу приходится много. Особенно к Новому году. Поэтому горожане срочно припоминали, как спастись от шишек:

-Я слышала, что если мощная обувь, то к ней можно прибить гвоздики, что-то типа подков сделать, тогда не будешь падать.

-Если наклеить лейкопластырь на подошву, тогда можно не упасть.

-Чтобы вычистили тротуар!

-И говорят, надо на руки падать, чтобы ничего не сломать. Подставлять руки.

Впрочем, даже «подкованные» такими знаниями горожане не спасались от падений. «Вчера я сильно очень упала, - говорила та самая девушка, которая надавала кучу советов, как подготовить свою обувь к гололеду. - Это неприятно, конечно, всегда. В травмпункт не обращалась, ничего не ломала, сотрясений не было».

По статистике травматологов, больше от падений страдали жители Древлянки, Ключевой, Соломенного и Зареки. Причем, руки у людей ломались гораздо чаще, чем ноги. Потому что на них-то и падали. Кстати, лед не только ускользает из-под ног, но и валится на головы. Впрочем, в том году пострадавших от сосулек еще не было. Страдали от этого больше взрослые, нежели дети. Радовало только, что все это у нас было не смертельно. Врачи не припомнили случая, чтобы пациент умер от падения. Зато огорчало, что ситуацию сможет изменить только наступление лета. На усилия дворников, которые по идее должны были бы убирать тротуары от наледи, уже никто не надеялся. А вот врачи травмпункта часто говорили, что пьянство гораздо губительнее гололеда. И нечего не погоду пенять.

Возможно, если депутаты будут чаще ходить по улицам пешком, обращая внимание на непорядок, то в их головах в конце концов начнут зреть полезные законопроекты. В частности: экологическая милиция ничего не могла в 90-е годы поделать с несанкционированными пунктами приема стеклотары. И все из-за несовершенства законов. Большой серый фургон с двумя сотрудниками по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка при УВД выезжал на улицы Петрозаводска два или три раза в неделю. Чаще не получалось. Сразу все пункты приема стеклотары фургон обслужить был не в состоянии — ведь в городе их было не менее тридцати. И все они были созданы не на законных основаниях. И могло их стать еще больше, потому что все способствовало их появлению.

«Это дело, можно сказать, очень прибыльное, - сообщил участковый инспектор Константин Виноградов. - И как сейчас мы этим занимаемся, просто вывозя стеклотару, это не искоренить. Надо сначала принять, я думаю, соответствующее положение, чтобы действовать по закону».

Приемщик стеклотары пытался уйти от ответа:

-А это прибыльное дело?

-Кому как.

-Но вы же здесь стоите, значит, вам это выгодно.

-На хлеб с маслом хватает.

Народ шел сдавать бутылки в такое место охотно. Темную пивную бутылку тут принимали за 1 рубль, светлая пивная стоила почему-то в десять раз дешевле — 10 копеек. От пива «Балтика» — 30 копеек. Банки брали по 5 копеек. Принимали тут по принципу «все, что дадут». Улов милиционеров только на Октябрьском проспекте составил 14 ящиков с разнокалиберным стеклом. Всего на 300 рублей. В других случаях в акте по изъятию материальных ценностей могла стоять и цифра 900.

В случае, если нарушителя поймали, он должен был заплатить штраф и забрать обратно свои увезенные бутылки. И с приемщиком, с которым в тот день познакомились журналисты, так было уже пять раз. Было разрешено принимать бутылки в киосках и магазинах, которые торговали ими же, только наполненными. И в специальных пунктах, но их было немного. Милиция была убеждена, что пока не будут законно организованы стационарные пункты, ситуация не изменится. Обратить на это внимание предлагалось депутатам, которые тоже люди, тоже выпивают, но скорей всего — тару не сдают.

Таким было 8 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото beta.nv86.ru)