Темпы роста тарифов на связь могут ощутимо ускориться

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О возможном подорожании тарифов аж на 20% пишет РБК со ссылкой на проект обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, который разработало Минцифры.

Ведомство допустило ускорение роста тарифов на мобильную связь и домашний интернет. Россияне всё больше пользуются интернетом, при этом интернет-трафик растет значительно быстрее доходов операторов связи. В этом – причина вероятного подорожания.

Так, с 2021 по 2025 год интернет-трафик ежегодно рос в среднем на 21,6%, а доходы операторов от мобильной связи и домашнего интернета – только на 8%. При этом общий рост цен на услуги составлял в среднем 10,5% в год.

Минцифры, правда, уточнило, что расчеты, отразившиеся в проекте, не означают автоматического повышения тарифов.

Как объяснили чиновники, операторам нужны деньги на новое оборудование, обслуживание сетей и расширение покрытия. Поэтому эксперты не исключили того, что в ближайшие годы тарифы могут расти на 15–20% в год – вместо обычного подорожания на 8–10%.