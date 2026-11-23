Урологи в операционной обнаружили вместо камней в почке новообразование

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Врачи готовились удалить пациенту камни в почке, но наткнулись на опухоль.

Перед хирургическим вмешательством молодого пациента обследовали амбулаторно, сделали мультиспиральную компьютерную томографию с контрастным усилением. Урологи Республиканской больницы им. В. А. Баранова уже в операционной увидели на месте камней большую опухоль, которая практически полностью заполонила чашечку почки.

Подобные новообразования - самые сложные в урологии. Современные методы диагностики не всегда их выявляют, обнаружить опухоль на раннем этапе удается крайне редко, отметили в медицинском учреждении.

Врачи удалили новообразование, внутри которого обнаружили множество камней разной величины и формы - их раздробили «в пыль». Гистологическое исследование показало редкое новообразование - гемартому.

Операцию провели без единого разреза, с применением современной малоинвазивной техники. Через трое суток пациента выписали на амбулаторное лечение.