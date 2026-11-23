Врачи занимаются 65-летним артистом

фото «Петрозаводск говорит»

Эксцентричного шоумена и актера Никиту Джигурду госпитализировали. 65-летний артист находится в реанимации. Он перенес инфаркт, сообщила журналистам супруга артиста Марина Анисина.

Утром 23 ноября супруга вызвала скорую помощь, Джигурду увезли в больницу. Он находится в кардиореанимации.

По словам Анисиной, утром она вызвала скорую, и артиста госпитализировали. Сейчас он в реанимации, где, как она отметила, не работает телефон. Подробностей о состоянии артиста пока нет. Анисиной предложили узнать о состоянии артиста через несколько часов.

Джигурда выпускник театрального училища имени Щукина, сыграл в 45 кинокартинах.